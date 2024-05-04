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Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор и результат матча чемпионата Англии

"Горожане" одержали легкую победу.
Сегодня, 21:37
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 35-го тура АПЛ Ман Сити встретился с Вулверхэмптоном.

Уже с первых минут подопечные Пепа Гвардиолы начали доминировать над гостями, благодаря великолепной игре Эрлинга Холанда. Норвежец открыл счет на 12-ой минуте.

Далее Эрлинг забивал на 35-ой, 45+3-ой и 54-ой минутах, что позволило ему оформить покер.

Перед последним мячом Холанда за Вулверхэмптон гол престижа забил Гван Ги Чхан, а уже в последние минуты матча забил Хулиан Альварес, установив окончательный счет.

Статистика матча Чемпионата Англии Ман Сити - Вулверхэмптон

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1

Голы: Холанд, 12, 35, 45+3, 54, Альварес, 85 - Гван, 53

xG: 3.75 - 0.37
Удары: 20 - 2
Удары в створ: 13 - 1
Владение мячом: 58% - 42%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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