Байер в следующем матче может установить рекорд по самой длинной серии без поражений с 1945 года

Сейчас леверкузенцы сравнялись с Бенфикой.

Леверкузенский Байер благодаря победе над Айнтрахтом достиг отметки в 48 матчей без поражений.

Таким образом, Байер повторил серию Бенфики, которая длилась с 1963 по 1965 год, а в следующем матче может установить рекорд Европы по количеству матчей без поражений, начиная с окончания Второй мировой войны.

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До конца сезона "фармацевты" сыграют еще, по меньшей мере ответный матч полуфинала Лиги Европы с Ромой, финал Кубка Германии с Кайзерслаутерном и 2 тура Бундеслиги против Бохума и Аугсбурга.

Таким образом, при лучших обстоятельствах серия Байера до завершения этого сезона может достичь 53 поединков.

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