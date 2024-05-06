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Голливудский актер стал миноритарным инвестором английского клуба

Уилл Феррелл приобрел часть Лидса.
Сегодня, 12:30
Уилл Феррелл / Getty Images
Уилл Феррелл / Getty Images

Голливудский актер Уилл Феррелл купил часть акций английского клуба, сообщает The Athletic.

Американский комик приобрел небольшую долю Лидса, которым владеет 49ers Enterprises, которая продолжает осуществлять контроль над клубом.

Интересно, что компания 49ers Enterprises, имеют ряд известных миноритарных акционеров, среди которых актер Рассел Кроу, пловец Майкл Фелпс и гольфист Джордан Спит.

При этом и для Феррелла не в новинку инвестировать в спорт, актеру уже принадлежит часть акций Лос-Анджелеса, играющего в МЛС.

Ранее также сообщалось, что другой английский клуб договорился с экс-тренером Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидс

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