"Львица": Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди
Модель посетила матч своего мужа.
Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди вновь "разрывает" соцсети своим внешним видом.
Ванда Нара посетила недавнюю игру своего мужа в рамках турецкой Суперлиги против Сивасспора (6:1), в которой аргентинец отличился дублем.
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Модель похвасталась новой джинсовой курткой, на которой изображен Икарди и лев. Девушка подписала пост в Инстаграме: "Львица".
В текущем сезоне на счету 31-летнего аргентинца 23 гола и 8 ассистов в 31 матче чемпионата Турции.
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