iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Львица": Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди

Модель посетила матч своего мужа.
Сегодня, 20:51
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди вновь "разрывает" соцсети своим внешним видом.

Ванда Нара посетила недавнюю игру своего мужа в рамках турецкой Суперлиги против Сивасспора (6:1), в которой аргентинец отличился дублем.

Читай также: "Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото

Модель похвасталась новой джинсовой курткой, на которой изображен Икарди и лев. Девушка подписала пост в Инстаграме: "Львица".

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

В текущем сезоне на счету 31-летнего аргентинца 23 гола и 8 ассистов в 31 матче чемпионата Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

Статьи по теме

"Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото "Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото
Фото на грани фола: Жена Икарди стала амбассадаром сайта с эротическим контентом Фото на грани фола: Жена Икарди стала амбассадаром сайта с эротическим контентом
"Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип "Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип
Названы дата и имя следующего соперника Джошуа Названы дата и имя следующего соперника Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Бокс22:54
Названы дата и имя следующего соперника Джошуа
Европа22:50
Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось
Бокс22:32
Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри
Европа22:20
"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова
Украина22:10
УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная
Бокс22:00
В тренировочном лагере Камбососа висит российский флаг
Лига Чемпионов21:50
Энрике высказался о возможном вылете из Лиге чемпионов
Бокс21:29
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри
Европа21:21
Атлетико рассматривает вариант с возвращением Феликса
Европа20:59
Вест Хэм объявил об уходе Мойеса после завершения сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK