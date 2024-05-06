"Львица": Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди вновь "разрывает" соцсети своим внешним видом.

Ванда Нара посетила недавнюю игру своего мужа в рамках турецкой Суперлиги против Сивасспора (6:1), в которой аргентинец отличился дублем.

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Модель похвасталась новой джинсовой курткой, на которой изображен Икарди и лев. Девушка подписала пост в Инстаграме: "Львица".

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

В текущем сезоне на счету 31-летнего аргентинца 23 гола и 8 ассистов в 31 матче чемпионата Турции.

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