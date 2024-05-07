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Барселона планирует вернуть бывшего тренера после завершения следующего сезона

Луис Энрике и сам не против этого.
Сегодня, 17:30
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Каталонская Барселона, похоже, не планирует оставлять Хави на посту наставника клуба более чем на один сезон.

Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» определились с лучшим кандидатом на замену испанскому специалисту, но пригласить его можно будет только в 2025 году. Речь идет о Луисе Энрике.

Барса хочет вернуть своего бывшего тренера после того, как у них закончится контракт с Хави, а у Энрике соглашение с ПСЖ. Проблема в том, что французский гранд хочет продолжить сотрудничество с Луисом.

Отметим, что ранее сам Луис Энрике заявил, что хотел бы вернуться в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Луис Энрике

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