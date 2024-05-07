Жирона может усилиться полузащитником аутсайдера Ла Лиги

Испанская Жирона начинает готовить усиление под борьбу на два фронта в следующем сезоне.

Как сообщает Sport. каталонцы хотят подписать Ренато Тапию из испанской Сельты. Переход может состояться на правах свободного агента, поскольку, у перуанца заканчивается контракт летом.

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Наставник Жироны Мичел видит в 28-летнем полузащитнике опцию, которую можно использовать в качестве игрока ротации. Также на игрока претендует Хетафе.

В текущем сезоне Ренато провел 23 матча, не забив ни одного мяча. Сейчас он лечится от проблем с бедром.

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