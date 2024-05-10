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Арендованный хавбек ПСЖ не хочет возвращаться в клуб

Хави Симонс предпочтет любой другой вариант.
Сегодня, 10:58
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Полузащитник РБ Лейпциг Хави Симонс, не хочет возвращаться в ПСЖ, пишет RMC.

Напомним, что нидерландец выступает за "быков" по арендному соглашению, он все еще принадлежит ПСЖ, но возвращаться во Францию он не хочет.

Симонс был бы не прочь остаться в Лейпциге, но у клуба не хватит средств на его выкуп, Трансфермаркт оцевает игрока в 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Симонс был бы не против вернуться в Барселону, воспитанником которой является, однако и у каталонцев нет таких денег. Они могут позволить себе лишь аренду.

Также издание пишет, что полузащитником интересуются ряд английских клубов, и если речь идет о грандах, то они могут позволить себе выкупить его контракт.

Ранее также сообщалось, что МЮ рассчитывает потратить огромные деньги на другого хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хави Симонс

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