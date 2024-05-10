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Игрок Реал готов обменять кубок Лиги чемпионов на трофей со сборной

Вальверде хочет добиться успеха с национальной командой Уругвая.
Сегодня, 19:23
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Хавбек Реала Федерико Вальверде заявил, что готов обменять победу в Лиге чемпионов на выигрыш Кубка Америки.

"Сильнее всего я хочу приехать в Уругвай и увидеть людей, которые счастливы из-за нашего достижения. Без разницы, буду ли я на поле, но я хочу выиграть Кубок Америки любым доступным способом. Дело не в том, буду я на поле или нет, хорошо сыграю или нет, буду капитаном или нет".

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"Уругваю сложнее выиграть Кубок Америки, чем Реалу – Лигу чемпионов. У меня уже есть одна победа  Я бы обменял Лигу чемпионов на Кубок Америки", – сказал Вальверде в интервью Por la Camiseta.

В текущем сезоне на счету 25-летнего уругвайца 1 гол и 7 ассистов в 34 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Федерико Вальверде

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