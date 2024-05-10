"У меня есть Пеп": Холанд - о своем развитии в Сити

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о своем развитии в стане "горожан".

"Очевидно, что я все еще развиваюсь. Я все тот же игрок, но я становлюсь лучшей версией себя. Я в идеальном месте, потому что я еще молод, и у меня есть Пеп, который руководит мной. У меня все хорошо, и я наслаждаюсь этим. Я счастлив".

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"Когда ты присоединяешься к команде Пепа Гвардиолы, приходится вникать во многие тактические установки. Это непросто – он всегда придумывает что-то новое, поэтому приходится адаптироваться и учиться новому. Я хорошо развиваюсь, и физические кондиции становятся все лучше", – сказал норвежец в интервью The Guardian.

В текущем сезоне на счету 23-летнего норвежца 25 голов и 5 ассистов в 28 матчах АПЛ.

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