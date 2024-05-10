Артета - о гонке с Ман Сити: Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше, это делает тебя лучше

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о борьбе за чемпионство с Ман Сити.

По словам испанца, в последние 15 лет «горожане» были невероятными, но его подопечные хотят это изменить.

«Мы пытаемся догнать их. Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше и дальше, это всегда делает тебя лучше. История Манчестер Сити в последнее время связана с трофеями. Как соперник они были невероятны в течение последних 15 лет, но мы хотим это изменить.

Мы делаем все возможное, чтобы совершенствоваться, чтобы бросить им вызов, и становимся все лучше и лучше. Мы достигли очень хороших результатов в этом сезоне и надеемся, что сможем сделать то же самое в матче с Манчестер Юнайтед в воскресенье", - сказал главный тренер "канониров“.

Отметим, что в рамках 37-го тура АПЛ в воскресенье, 12 мая, Арсенал встретится с Ман Юнайтед.

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