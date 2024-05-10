iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета - о гонке с Ман Сити: Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше, это делает тебя лучше

Микель похвалил главного соперника в чемпионате.
Сегодня, 20:14
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о борьбе за чемпионство с Ман Сити.

По словам испанца, в последние 15 лет «горожане» были невероятными, но его подопечные хотят это изменить.

«Мы пытаемся догнать их. Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше и дальше, это всегда делает тебя лучше. История Манчестер Сити в последнее время связана с трофеями. Как соперник они были невероятны в течение последних 15 лет, но мы хотим это изменить.

Мы делаем все возможное, чтобы совершенствоваться, чтобы бросить им вызов, и становимся все лучше и лучше. Мы достигли очень хороших результатов в этом сезоне и надеемся, что сможем сделать то же самое в матче с Манчестер Юнайтед в воскресенье", - сказал главный тренер "канониров“.

Отметим, что в рамках 37-го тура АПЛ в воскресенье, 12 мая, Арсенал встретится с Ман Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Микель Артета

Статьи по теме

"У меня есть Пеп": Холанд - о своем развитии в Сити "У меня есть Пеп": Холанд - о своем развитии в Сити
Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону
Руководство Баварии "мечтает" о возвращении Гвардиолы Руководство Баварии "мечтает" о возвращении Гвардиолы
Жирона впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов Жирона впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:24
Уровень самовлюбленности зашкаливает: Игрок Манчестер Юнайтед сделал тату со своим лицом на спине
Европа21:06
Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ
Европа20:55
А как же Лунин? Куртуа, вероятно, выйдет в старте в финале Лиги чемпионов
Легкая атлетика20:49
Геращенко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой Лиги в столице Катара
Европа20:20
Бавария начала переговоры о возвращении бывшего тренера
Европа20:14
Артета - о гонке с Ман Сити: Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше, это делает тебя лучше
Европа19:52
"У меня есть Пеп": Холанд - о своем развитии в Сити
Европа19:46
Итальянский топ-клуб связался с агентом Довбика, чтобы обсудить возможный трансфер
Европа19:23
Игрок Реал готов обменять кубок Лиги чемпионов на трофей со сборной
Европа19:09
Жирона Довбика и Цыганкова сможет играть матчи еврокубков на своем стадионе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK