iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании

Субименди может сменить клуб.
Сегодня, 09:21
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Арсенал и Ювентус проявляют серьезный интерес к Мартину Субименди, опорнику Реал Сосьедада. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Также на игрока претендует Барселона, которая видит в нем "нового Серхио Бускетса".

Читай также: Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля

У Субименди контракт с басками рассчитан до 2027 года, а отступные составляют 60 млн евро. Сам игрок доволен тем, что выступает за Сосьедад и пока не рассматривает смену команды.

В текущем сезоне на счету 25-летнего испанца четыре гола и один ассист в 31 матче Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Сосьедад

Статьи по теме

Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля
Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины
Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону
Барселона объявила о подписании нового контракта с юным дарованием Барселона объявила о подписании нового контракта с юным дарованием
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:21
Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду
Бокс11:05
Ломаченко - Камбосос: бесплатная видео онлайн-трансляция боя
Европа10:54
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Украина10:45
Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование
Украина10:45
УПЛ: Шахтер - Динамо, Ворскла - Минай, Оболонь - Рух
Бокс10:35
Леннокс Льюис оценил смысл реванша между Фьюри и Усиком
Европа10:30
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Украина10:20
Шахтер - Динамо: прогноз на матч чемпионата Украины 11.05.2024
Европа10:15
Футбол сегодня: золотой матч в УПЛ, игры Ман Сити, Челси, Реала, Наполи и Милана
Теннис09:55
В Джоковича кинули бутылкой на матче в Риме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK