Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании

Арсенал и Ювентус проявляют серьезный интерес к Мартину Субименди, опорнику Реал Сосьедада. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Также на игрока претендует Барселона, которая видит в нем "нового Серхио Бускетса".

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У Субименди контракт с басками рассчитан до 2027 года, а отступные составляют 60 млн евро. Сам игрок доволен тем, что выступает за Сосьедад и пока не рассматривает смену команды.

В текущем сезоне на счету 25-летнего испанца четыре гола и один ассист в 31 матче Ла Лиги.

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