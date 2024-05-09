Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля

Каталонцы даже не старались найти замену Левандовски, но агент Нуньеса крайне настойчив.

Жорже Мендеш, агент футболиста Дарвина Нуньеса, предложил услуги нападающего Барселоне в случае ухода Роберта Левандовски, сообщает Diario Sport.

Игрок сам рассматривает возможность ухода из Ливерпуля и клуб также не исключает расставание с ним.

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Напомним, что еще в 2020 году Нуньес согласился на переход в Барселону из Альмерии, но Бенфика все же перехватила форварда.

В текущем сезоне на счету 24-летнего уругвайца 11 голов и 8 ассистов в 34 матчах АПЛ.

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