Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля
Каталонцы даже не старались найти замену Левандовски, но агент Нуньеса крайне настойчив.
Жорже Мендеш, агент футболиста Дарвина Нуньеса, предложил услуги нападающего Барселоне в случае ухода Роберта Левандовски, сообщает Diario Sport.
Игрок сам рассматривает возможность ухода из Ливерпуля и клуб также не исключает расставание с ним.
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Напомним, что еще в 2020 году Нуньес согласился на переход в Барселону из Альмерии, но Бенфика все же перехватила форварда.
В текущем сезоне на счету 24-летнего уругвайца 11 голов и 8 ассистов в 34 матчах АПЛ.
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