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В длинном платье и вся в блестках: Жена Икарди стала жюри на популярном итальянском шоу

Ванда решила покорять телевидение.
Сегодня, 09:50
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Супруга форварда Галатасарая Мауро Икарди стала ведущей на шоу талантов в Италии.

Ванда Нара похвасталась этим событием у себя в соцсетях, после пилотного выпуска шоу. Аргентинка удивила своих подписчиков ярким платьем из блесток.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, Нара, помимо того, что является агентом Икарди, ведет активную жизнь в соцсетях, пишет песни и снимает клипы.

Ранее Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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