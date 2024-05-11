В длинном платье и вся в блестках: Жена Икарди стала жюри на популярном итальянском шоу
Ванда решила покорять телевидение.
Супруга форварда Галатасарая Мауро Икарди стала ведущей на шоу талантов в Италии.
Ванда Нара похвасталась этим событием у себя в соцсетях, после пилотного выпуска шоу. Аргентинка удивила своих подписчиков ярким платьем из блесток.
Напомним, Нара, помимо того, что является агентом Икарди, ведет активную жизнь в соцсетях, пишет песни и снимает клипы.
Ранее Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди.
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