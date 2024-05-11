В длинном платье и вся в блестках: Жена Икарди стала жюри на популярном итальянском шоу

Супруга форварда Галатасарая Мауро Икарди стала ведущей на шоу талантов в Италии.

Ванда Нара похвасталась этим событием у себя в соцсетях, после пилотного выпуска шоу. Аргентинка удивила своих подписчиков ярким платьем из блесток.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, Нара, помимо того, что является агентом Икарди, ведет активную жизнь в соцсетях, пишет песни и снимает клипы.

Ранее Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!