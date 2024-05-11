Барселона приняла решение продать важного игрока основы

Барселона планирует продать вингера Рафинью. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб рассматривает предложения о трансфере бразильского вингера. Одним из вариантов является его переход в саудовский Аль-Хилаль, который готов заплатить около 100 млн евро, включая бонусы.

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Барселона уже обсудила свои планы с Рафиньей. Он осведомлен о том, что если останется, то получит меньше игрового времени.

Кроме того, каталонцы заинтересованы в подписании Нико Уильямса из Атлетика для позиции левого вингера.

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