iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона приняла решение продать важного игрока основы

Рафинья может летом покинуть столицу Каталонии.
Сегодня, 14:20
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Барселона планирует продать вингера Рафинью. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб рассматривает предложения о трансфере бразильского вингера. Одним из вариантов является его переход в саудовский Аль-Хилаль, который готов заплатить около 100 млн евро, включая бонусы.

Читай также: Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании

Барселона уже обсудила свои планы с Рафиньей. Он осведомлен о том, что если останется, то получит меньше игрового времени.

Кроме того, каталонцы заинтересованы в подписании Нико Уильямса из Атлетика для позиции левого вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

Статьи по теме

Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании
Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля
Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины
Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа16:36
Дубль Гвардиола помог Ман Сити разгромить Фулхэм
ММА16:15
Джонс объяснил решение подраться с Миочичем, а не с Аспиналлом
Украина16:10
УПЛ: Минай обыграл Ворсклу, Оболонь встретится с Рухом, а Шахтер - с Динамо
Европа15:54
Моуринью может возглавить турецкий топ-клуб
Украина15:43
Минай совершил эффектный камбэк и вырвал победу над Ворсклой
15:25
Украина вылетела с чемпионата Европы-2024 по socca, пропустив на последних секундах
Европа15:19
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Бокс14:55
Малиньяджи сделал смелый прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Европа14:50
Лидер Милана изъявил желание перейти в Баварию
Бокс14:32
Тренер Уайлдера сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK