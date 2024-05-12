iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона может попытаться обменять своего основного защитника на нового форварда

Будущее Андреаса Кристенсена неопределено.
Сегодня, 18:29
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Барселона готова расстаться с Андреасом Кристенсеном, пишет DailySport.

Издание утверждает, что руководство каталонского клуба готово продать датчанина, чтобы наполнить трансферный бюджет.

Одним из ключевых вариантов является продажа Кристенсена, чтобы на эти деньги купить опорника Гидо Родригеса. Однако есть еще одна интересная, но маловероятная опция.

Защитник каталонцев интересует многие клубы, включая Ньюкасл. Барселона может попробовать оформить обмен Кристенсена на Исака, который должен будет заменить Левандовски.

Однако, вероятней всего, "сороки" пойдут на такой шаг только при условии доплаты со стороны каталонцев, а у клуба вряд ли есть средства для такой сделки.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова продать еще одного важного игрока основы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселона приняла решение продать важного игрока основы Барселона приняла решение продать важного игрока основы
Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании Барселона и еще пару клубов из Европы поспорить за хавбека сборной Испании
Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля
Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа19:54
Милан добавил в свой шортлист еще одного тренера, который сейчас на грани увольнения
НБА19:44
Расселл покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов
Европа19:37
Руни: При Мойесе не было таких плохих ощущений
Европа19:26
Атлетико обыграл Сельту и практически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
НБА19:01
"Он мог бы играть в НФЛ": Махоумс оценил физическую форму игрока Оклахомы
Европа18:59
Нойер проводит юбилейный 500-й матч в Бундеслиге
Европа18:29
Барселона может попытаться обменять своего основного защитника на нового форварда
Украина18:04
Колос объявил имя нового главного тренера
Европа17:48
Флик поставил Баварии условия по своему возвращению
Украина17:27
Черноморец в большинстве легко справился с аутсайдером чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK