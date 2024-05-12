Барселона может попытаться обменять своего основного защитника на нового форварда

Барселона готова расстаться с Андреасом Кристенсеном, пишет DailySport.

Издание утверждает, что руководство каталонского клуба готово продать датчанина, чтобы наполнить трансферный бюджет.

Одним из ключевых вариантов является продажа Кристенсена, чтобы на эти деньги купить опорника Гидо Родригеса. Однако есть еще одна интересная, но маловероятная опция.

Защитник каталонцев интересует многие клубы, включая Ньюкасл. Барселона может попробовать оформить обмен Кристенсена на Исака, который должен будет заменить Левандовски.

Однако, вероятней всего, "сороки" пойдут на такой шаг только при условии доплаты со стороны каталонцев, а у клуба вряд ли есть средства для такой сделки.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова продать еще одного важного игрока основы.

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