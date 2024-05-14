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Астон Вилла и Ливерпуль в сумасшедшей голевой перестрелке так и не выявили победителя

Команда Эмери все еще имеет шансы пролететь мимо Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:07
Астон Вилла - Ливерпуль / Getty Images
Астон Вилла - Ливерпуль / Getty Images

В воскресенье, 13 мая, Астон Вилла принимала дома Ливерпуль в рамках 37-го тура АПЛ.

Не успел матч начаться, как Ливерпуль уже открыл счет. Мяч рикошетом от Торреса отлетел к Мартинесу, который не смог удержать круглого и оформил автогол. Однако команды словно не обратили на это внмания и продолжили атаковать. И уже через 10 Тилеманс классным ударом вернул на поле паритет.

После очередного обмена атаками забить удалось Ливерпулю, по итогам хорошей атаки Гакпо оставалось просто закатить мяч в ворота. До конца тайма темп матча все так же оставался высоким, Вилла упустила один супермомент и команды ушли на перерыв.

Только начался второй тайм и Ливерпуль забил уже третий гол, Куанса выпрыгнул выше всего на подаче штрафного. Затем команды обменялись голами из офсайда и темп матча наконец немного упал, однако, в целом, хозяева выгледил несколько лучше своих соперников.

Под конец матча крутейший сейв совершил Мартинес после удара Трента, а в ответной атаке бирмингемцы вернули на поле интригу благодаря точному дальнему удару Джон Дюрана. Дарвин Нуньес, казалось, закрепил победу Ливерпуля, но судьи увидели офсадй, а Вилла сразу помчалась вперед и спасла матч 3:3! Отличился снова Дюран, скорректировав удар Диаби.

В самом конце матча Астон Вилла могла вырвать победу, после того, как ван Дейк, предположительно, сыграл рукой в штрафной, но судья не усмотрел нарушения правил и не поставил пенальти. По итогу ничьей не хватило команде Эмери, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов, Тоттенхэм сохраняет математические шансы на четвертую строчку.

Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль 37-го тура АПЛ

Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Голы: Тилеманс, 12, Дюран, 85, 89 - Мартинес (автогол), 2, Гакпо, 23 Куанса, 48

Ожидаемые голы (xG): 3,71 - 1,98
Владение мячом: 411% - 59%
Удары: 19 - 14
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 11 - 15

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь - Макгинн, Тилеманс (Дзаньоло, 65, Дюран, 79), Бэйли, Дуглас Луис (Чемберс, 80), Диаби - Уоткинс.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса, Гомес - Эндо (Собослаи, 76), Мак Аллистер, Эллиотт (Гравенберх, 75) - Салах, Диас (Джонс, 76), Гакпо (Нуньес, 75).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Астон Вилла

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