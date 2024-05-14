Экс-игрок Арсенала дал обещание не высмеивать Тоттенхэм, если они не проиграют Ман Сити

Месут Озил будет болеть за "шпор".

Экс-игрок Арсенала Месут Озил высказался о матче между Тоттенхэмом и Манчестер Сити.

Немец пообещал не смеяться над «шпорами», если они выиграют в этом матче.

"Сегодня впервые: "Вперед, "шпоры“.

Если Тоттенхэм не проиграет этот матч, я больше никогда не буду их высмеивать. Обещаю", - написал Озил в твиттере.

Матч Тоттенхэм - Ман Сити состоится сегодня, 14 мая, в 22:00. Если Тоттенхэм отберет очки у Ман Сити, то у Арсенала будут большие шансы на чемпионство.

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