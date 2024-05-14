"Последний танец?": Экс-игрок Реала намекнул на переход в клуб АПЛ
Летом 2023 года Хамес Родригес на правах свободного агента присоединился к бразильскому Сан-Паулу.
Однако в Бразилии 32-летний колумбиец не смог стать своим, сыграв лишь в восьми матчах за весь год. Теперь же он намекнул на возвращение в Англию.
Как сообщает Goal, фанатский аккаунт Эвертона Everton Hub в Instagram опубликовал пост о возможном уходе футболиста из Сан-Паулу и его желании вернуться в Европу.
Этот пост прокомментировал сам Родригес, написав: "Последний танец?".
Напомним, что Хамес Родригес выступал за Эвертон на протяжении одного года. На его счету 6 голов и 8 результативных передач в 26 матчах в футболке "ирисок".
Ранее стало известно, что защитник Эвертона стал одной из трансферных целей Манчестер Юнайтед, который уже готовит предложение по игроку.
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