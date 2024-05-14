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"Последний танец?": Экс-игрок Реала намекнул на переход в клуб АПЛ

Похоже, что Хамес Родригес был бы не против вернуться в Эвертон.
Сегодня, 21:35
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Летом 2023 года Хамес Родригес на правах свободного агента присоединился к бразильскому Сан-Паулу.

Однако в Бразилии 32-летний колумбиец не смог стать своим, сыграв лишь в восьми матчах за весь год. Теперь же он намекнул на возвращение в Англию.

Как сообщает Goal, фанатский аккаунт Эвертона Everton Hub в Instagram опубликовал пост о возможном уходе футболиста из Сан-Паулу и его желании вернуться в Европу.

Этот пост прокомментировал сам Родригес, написав: "Последний танец?".

Источник: скриншот

Напомним, что Хамес Родригес выступал за Эвертон на протяжении одного года. На его счету 6 голов и 8 результативных передач в 26 матчах в футболке "ирисок".

Ранее стало известно, что защитник Эвертона стал одной из трансферных целей Манчестер Юнайтед, который уже готовит предложение по игроку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Реал Мадрид Хамес Родригес

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