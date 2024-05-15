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Тен Хаг: Наши фанаты все понимают, они поддерживают команду и поддерживают меня

Нидерландский наставник уверен, что имеет на своей стороне поклонников манкунианского клуба.
Сегодня, 17:32
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

По ходу нынешнего сезона Манчестер Юнайтед испытывает многочисленные проблемы в игровом плане и с травмами, что напрямую повлияло на результаты команды.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что, несмотря на разочарование от этого сезона, фанаты по-прежнему поддерживают, как "красных дьяволов", так и его самого.

"Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Кроме того, когда я иду по улице, многие, многие подходят ко мне", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

"Фанаты понимают, что клуб находится в переходном периоде, и они понимают огромные проблемы, с которыми мы столкнулись, особенно с позициями в ключевых зонах".

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Напомним, что в среду, 15 мая, Манчестер Юнайтед примет Ньюкасл в рамках перенесенного 34-го тура АПЛ. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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