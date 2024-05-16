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"Сезон еще не завершен": Тен Хаг дал обещание перед финалом Кубка Англии

Нидерландец нацелен на победу в турнире.
Сегодня, 00:45
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался после победы над Ньюкаслом (3:2).

"От имени игроков, штаба и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за блестящую поддержку в этом сезоне.

Этот сезон еще не завершен. Сначала мы едем к Брайтону за тремя очками, а затем отправляемся на Уэмбли. И я обещаю, что игроки отдадут все силы, чтобы получить этот кубок и привезти его на Олд Траффорд".

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"Мы уверены, что вы будете поддерживать нас. Спасибо вам, вы лучшие болельщики в мире!" – сказал нидерландец в интервью BBC.

Напомним, в финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет против Манчестер Сити. Матч состоится 25 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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