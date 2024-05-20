Форвард Реала установил бомбардирское достижение Ла Лиги

В рамках 37-го тура Ла Лиги Реал в сумасшедшем матче сыграл вничью с Вильярреалом.

Форвард «сливочных» Хоселу забил в этом матче второй гол своей команды, установив при этом бомбардирское достижение.

Испанец стал первым за последние 5 сезонов игроком Ла Лиги, который во всех 5 кампаниях отметился 10+ голами.

Ранее Хоселу выступал за Депортиво Алавес и Эспаньол. В Реал он перебрался этим летом на правах аренды с правом выкупа.

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