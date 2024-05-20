Экс-тренер Реала возглавит середняка АПЛ
Хулен Лопетеги станет тренером Вест Хэма.
Экс-тренер Реала, Вулверхэмптона и сборной Испании Хулен Лопетеги нашел новое место работы.
Как сообщает Sky Sports, испанский специалист возглавит Вест Хэм. Официальное объявление должно произойти на следующей неделе.
В свое время Лопетеги был фаворитом на пост тренера Милана и этот вариант был для него интереснее чем «молотобойцы», но потом фанаты Милана запустили петицию против назначения Хулена и переговоры зашли в тупик.
Отметим, что детали контракта Хулена с лондонским клубом пока остаются неизвестными.
Ранее Вест Хэм возглавлял Дэвид Мойес. Столичный коллектив закончил чемпионат на 9 месте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!