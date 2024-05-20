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Экс-тренер Реала возглавит середняка АПЛ

Хулен Лопетеги станет тренером Вест Хэма.
Сегодня, 11:23
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Экс-тренер Реала, Вулверхэмптона и сборной Испании Хулен Лопетеги нашел новое место работы.

Как сообщает Sky Sports, испанский специалист возглавит Вест Хэм. Официальное объявление должно произойти на следующей неделе.

В свое время Лопетеги был фаворитом на пост тренера Милана и этот вариант был для него интереснее чем «молотобойцы», но потом фанаты Милана запустили петицию против назначения Хулена и переговоры зашли в тупик.

Отметим, что детали контракта Хулена с лондонским клубом пока остаются неизвестными.

Ранее Вест Хэм возглавлял Дэвид Мойес. Столичный коллектив закончил чемпионат на 9 месте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ Хулен Лопетеги

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