Экс-тренер Реала возглавит середняка АПЛ

Экс-тренер Реала, Вулверхэмптона и сборной Испании Хулен Лопетеги нашел новое место работы.

Как сообщает Sky Sports, испанский специалист возглавит Вест Хэм. Официальное объявление должно произойти на следующей неделе.

В свое время Лопетеги был фаворитом на пост тренера Милана и этот вариант был для него интереснее чем «молотобойцы», но потом фанаты Милана запустили петицию против назначения Хулена и переговоры зашли в тупик.

Отметим, что детали контракта Хулена с лондонским клубом пока остаются неизвестными.

Ранее Вест Хэм возглавлял Дэвид Мойес. Столичный коллектив закончил чемпионат на 9 месте.

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