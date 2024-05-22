Рух попал в десятку самых стабильных клубов мира

Львовяне находятся на том же уровне, что и самый сенсационный клуб Европы.

Авторитетный портал CIES, который специализируется на футбольных исследованиях, определил самые стабильные клубы в мире.

В исследование попали клубы из 59 лиг мира, в частности, и из украинского чемпионата.

Самым стабильным клубом стал Арсенал, после них идет Астон Вилла, а закрывает топ-3 Боруссия Менхенгладбах.

В топ-10 попал один украинский клуб, а именно Рух, который имеет аналогичные показатели по взятым параметрам с леверкузенским Байером.

Чтобы определить стабильность клуба принимались во внимание количество задействованных игроков в матчах чемпионата за последние три года, количество полученного игрового времени в процентном соотношении для игроков старше 31 года (за исключением вратарей) и количество полученного игрового времени для игроков контракт, которых заканчивается до 31 декабря 2025 года.

Топ-10 самых стабильных клубов мира

Арсенал Астрн Вилла Боруссия Менхенгладбах Манчестер Сити Нью-Йорк Сити Брентфорд Унион Сен-Жилуаз Движение Байер Леверкузен Реал Сосьедад

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