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Рух попал в десятку самых стабильных клубов мира

Львовяне находятся на том же уровне, что и самый сенсационный клуб Европы.
Сегодня, 17:59
Рух / Рух Львов
Рух / Рух Львов

Авторитетный портал CIES, который специализируется на футбольных исследованиях, определил самые стабильные клубы в мире.

В исследование попали клубы из 59 лиг мира, в частности, и из украинского чемпионата.

Самым стабильным клубом стал Арсенал, после них идет Астон Вилла, а закрывает топ-3 Боруссия Менхенгладбах.

В топ-10 попал один украинский клуб, а именно Рух, который имеет аналогичные показатели по взятым параметрам с леверкузенским Байером.

Чтобы определить стабильность клуба принимались во внимание количество задействованных игроков в матчах чемпионата за последние три года, количество полученного игрового времени в процентном соотношении для игроков старше 31 года (за исключением вратарей) и количество полученного игрового времени для игроков контракт, которых заканчивается до 31 декабря 2025 года.

Топ-10 самых стабильных клубов мира

  1. Арсенал
  2. Астрн Вилла
  3. Боруссия Менхенгладбах
  4. Манчестер Сити
  5. Нью-Йорк Сити
  6. Брентфорд
  7. Унион Сен-Жилуаз
  8. Движение
  9. Байер Леверкузен
  10. Реал Сосьедад

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух

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