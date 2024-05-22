iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона сегодня проведет переговоры с бывшим тренером Баварии

Каталонцы все же могут подписать Флика на замену Хави.
Сегодня, 18:50
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Барселона и Ханси Флик встретятся в Лондоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Спортивный директор клуба Деку и координатор по футболу Боян Кркич отправились в Англию на переговоры с бывшим тренером Баварии и его агентом Пини Захави. Встреча запланирована на сегодня.

Читай также: Бывший тренер Барселоны высказался о возможной отставке Хави

На переговорах будет рассматриваться возможность назначения Флика тренером "сине-гранатовых", в случае решения клуба об увольнении Хави.

Отмеьим, окончательное решение пока не принято. Будущее Хави будет обсуждаться после матча с Севильей, который состоится на этих выходных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бавария Ханс-Дитер Флик

Статьи по теме

Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб
Бывший игрок Манчестер Сити может возглавить Баварию Бывший игрок Манчестер Сити может возглавить Баварию
Бавария может усилиться одним из талантливых полузащитников ПСЖ Бавария может усилиться одним из талантливых полузащитников ПСЖ
Барселона без проблем обыграла Райо Вальекано Барселона без проблем обыграла Райо Вальекано
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:41
Один из соперников сборной Украины объявил предварительную заявку на Евро-2024
Бокс20:35
Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится
Европа20:25
Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб
Европа20:16
Луческу получил одну из руководящих должностей в румынском клубе - СМИ
Лига Европы20:10
Аталанта - Байер: прогноз на финал Лиги Европы
Бокс19:59
Чисора и Джойс проведут бой в июле
Европа19:50
Ветеран Ювентуса может летом покинуть клуб
Европа19:41
Эвертон планирует приобрести одноклубника Трубина
Теннис19:40
Свитолина сенсационно проиграла на турнире в Страсбурге
Теннис19:28
Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге, где сыграет с победительницей Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK