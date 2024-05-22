Барселона сегодня проведет переговоры с бывшим тренером Баварии

Каталонцы все же могут подписать Флика на замену Хави.

Барселона и Ханси Флик встретятся в Лондоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Спортивный директор клуба Деку и координатор по футболу Боян Кркич отправились в Англию на переговоры с бывшим тренером Баварии и его агентом Пини Захави. Встреча запланирована на сегодня.

Читай также: Бывший тренер Барселоны высказался о возможной отставке Хави

На переговорах будет рассматриваться возможность назначения Флика тренером "сине-гранатовых", в случае решения клуба об увольнении Хави.

Отмеьим, окончательное решение пока не принято. Будущее Хави будет обсуждаться после матча с Севильей, который состоится на этих выходных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!