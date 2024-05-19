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Бывший тренер Барселоны высказался о возможной отставке Хави

Энрике решил тактично "отморозиться".
Сегодня, 18:19
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о возможном увольнении Хави из Барселоны.

Испанский специалист решил крайне аккуратно уйти от ответа на вопрос от журналиста.

"Я не знаю, что происходит в Барселоне, не комментирую. Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей", – сказал испанец в интервью Foot Mercato.

Напомним, Хави может быть уволен из стана "сине-гранатовых" уже в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов в концовке сезона.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны обсудило будущее Хави.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Луис Энрике Хави Симонс

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