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Руководство Барселоны обсудило будущее Хави

Испанец также присутствовал на данной встрече.
Вчера, 22:25
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В Барселоне активно обсуждается будущее Хави. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В пятницу состоялась встреча руководства клуба с участием президента Жоана Лапорты, советника Энрика Масипа, вице-президента Рафа Юсте и директора Жоана Солера. На повестке дня был текущий статус команды и будущее Хави, чей контракт действует до 2025 года.

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При этом, спортивный директор Деку не присутствовал на встрече, так как находился в Португалии по личным делам.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, Барселона сыграет против Райо Вальекано в рамках 37-го тура Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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