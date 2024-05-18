Руководство Барселоны обсудило будущее Хави

Испанец также присутствовал на данной встрече.

В Барселоне активно обсуждается будущее Хави. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В пятницу состоялась встреча руководства клуба с участием президента Жоана Лапорты, советника Энрика Масипа, вице-президента Рафа Юсте и директора Жоана Солера. На повестке дня был текущий статус команды и будущее Хави, чей контракт действует до 2025 года.

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При этом, спортивный директор Деку не присутствовал на встрече, так как находился в Португалии по личным делам.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, Барселона сыграет против Райо Вальекано в рамках 37-го тура Ла Лиги.

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