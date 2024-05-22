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Челси установил необычный рекорд АПЛ

Игроки "синих" показывают, что клуб может ждать светлое будущее.
Сегодня, 19:07
Getty Images
Getty Images

Лондонский Челси установил необычный рекорд чемпионатов Англии.

Как сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe, игроки возрастом до 23 лет забивали за «синих» в этом сезоне 51 раз. Это лучший результат среди всех команд в истории.

Лучшим бомбардиром, как среди игроков до 23 лет и младше, так и в целом в сезоне стал Коул Палмер с 22 забитыми мячами в сезоне.

Украинец Михаил Мудрик также неплохо приложился к этому рекорду, забив 5 голов в АПЛ и отдав 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси и Маурисио Почеттино разошлись по обоюдному согласию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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