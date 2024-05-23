Главная сенсация Серии А объявила о прекращении сотрудничества с тренером

Главный тренер Болоньи Тьяго Мотта покинул занимаемую должность после выдающегося результата в нынешнем сезоне.

"Россоблу" на своем официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с 41-летним итальянским специалистом.

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"Сегодня утром Тьяго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт с Болоньей. Приняв решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи на всю оставшуюся карьеру", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что за тур до конца чемпионата Болонья занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков в 37 сыгранных матчах и уже обеспечив себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ожидается, что в ближайшее время Мотта будет назначен на пост главного тренера Ювентуса, с которым уже согласовал условия будущего сотрудничества.

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