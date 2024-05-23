Игрок Лилля "отморозился" от фото с баннером в поддержку борьбы с гомофобией

Бенталеб сделал все возможное, чтобы не попасть на снимок.

Полузащитник Лилля Набиль Бенталеб отказался участвовать в акции против гомофобии.

Перед матчем с Ниццей (2:2), когда команда фотографировалась на фоне тематического флага, Бенталеб наклонился, чтобы не попасть в кадр, сделав вид, что завязывает шнурки.

В текущем сезоне на счету 29-летнего алжирца три ассиста в 26 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе имеет устное соглашение с Лиллем.

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