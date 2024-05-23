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Тренер Жироны: Попробуем помочь Довбику выиграть звание лучшего бомбардира Ла Лиги

Положение у Артема в гонке очень сложное.
Сегодня, 19:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Наставник каталонской Жироны Мичел поделился мыслями о предстоящем последнем поединке в испанском чемпионате против Гранады.

По словам испанского специалиста, надо попрощаться с этой кампанией как можно ярче и помочь Артему Довбику выиграть трофей лучшего бомбардира

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"Мы должны попрощаться с сезоном как можно лучше. Все игроки хотят сыграть в этой игре. Мы постараемся победить и помочь Довбику завоевать Пичичи (звание лучшего бомбардира - прим.). Болельщики хотят, чтобы команда завершила сезон хорошо.

Мы не станем готовить что-то особенное. Гранада - команда, которая хочет выигрывать. Нам нужно завершить сезон победой. Если будет один или несколько голов Довбика, то будет лучше. Это сложно, но он имеет возможность, а мы хотим победить. Мы забили 78 голов, и мы имели много шансов достичь ворот соперника.

Главная наша цель - победить. Мы не можем подготовить матч для одного игрока, я не строю игру таким образом. Мы готовим ее так, чтобы вся команда была на высоте. Если будет пенальти, Артем его пробьет, но не более", - приводит слова Мичела Marca.

Отметим, что у Артема Довбика на данный момент 21 гол в Ла Лиге. Он идет на второй позиции в гонке бомбардиров, отставая от Александра Серлота на 2 забитых мяча.

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