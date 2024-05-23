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Аталанта хочет продлить контракт с Гасперини

Бергамаски готовы наградить тренера за победу в Лиге Европы.
Вчера, 22:46
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Победа в финале Лиги Европы над Байером (3:0) может принести главному тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини не только золотую медаль турнира.

Как сообщает Фабрицио Романо, "богиня" запланировала на пятницу, 24 мая, встречу с 66-летним наставником, чтобы обсудить новый контракт.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Теперь же Аталанта готова предложить итальянцу новую долгосрочную сделку.

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Еще недавно Гасперини назывался одним из основных претендентов на пост главного тренера Наполи. К тому же, сам тренер не исключил возможность ухода из клуба в поисках нового вызова.

Напомним, что полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не забыл поздравить свою бывшую команду с триумфом в Лиге Европы.

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