Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы
Украинский полузащитник отреагировал на триумф своей бывшей команды.
Аталанта накануне разгромила в финале Лиги Европы Байер со счетом 3:0 благодаря хет-трику Адемолы Лукмана и завоевала первый в своей истории евротрофей.
В стороне от успеха бергамасков не остался украинец Руслан Малиновский, который защищал цвета команды с 2019 по 2023 год.
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Украинский полузащитник, выступающий ныне за Дженоа, у себя в Instagram опубликовал пост со страницы Аталанты и поздравил с победой.
"Наилучшие пожелания всем ребятам, Мистеру и всем жителям Бергамо", - написал Малиновский.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор матча Аталанта - Байер (3:0).
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