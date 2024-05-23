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Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы

Украинский полузащитник отреагировал на триумф своей бывшей команды.
Сегодня, 13:32
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Аталанта накануне разгромила в финале Лиги Европы Байер со счетом 3:0 благодаря хет-трику Адемолы Лукмана и завоевала первый в своей истории евротрофей.

В стороне от успеха бергамасков не остался украинец Руслан Малиновский, который защищал цвета команды с 2019 по 2023 год.

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Украинский полузащитник, выступающий ныне за Дженоа, у себя в Instagram опубликовал пост со страницы Аталанты и поздравил с победой.

"Наилучшие пожелания всем ребятам, Мистеру и всем жителям Бергамо", - написал Малиновский.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор матча Аталанта - Байер (3:0).

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Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

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