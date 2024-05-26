Галатасарай стал чемпионом Турции
"Львы" сумели опередить Фенербахче на три пункта.
Галатасарай стал чемпионом Турции в сезоне-2023/24.
В финальном туре "львы" обыграли Коньяспор и по итогам чемпионата опередили Фенербахче на три очка.
Галатасарай мог оформить чемпионство еще в прошлом туре, но уступил все тому же Фенербахче, который до последнего имел шансы на титул.
Галатасарай остается самым титулованным клубом Турции, выиграв национальный чемпионат в 24-й раз. У Фенербахче лишь 19 титулов.
Ранее также Порту стал обладателем Кубка Португалии.
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