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Галатасарай стал чемпионом Турции

"Львы" сумели опередить Фенербахче на три пункта.
26 мая, 23:03
Галатасарай / Getty Images
Галатасарай / Getty Images

Галатасарай стал чемпионом Турции в сезоне-2023/24.

В финальном туре "львы" обыграли Коньяспор и по итогам чемпионата опередили Фенербахче на три очка.

Галатасарай мог оформить чемпионство еще в прошлом туре, но уступил все тому же Фенербахче, который до последнего имел шансы на титул.

Галатасарай остается самым титулованным клубом Турции, выиграв национальный чемпионат в 24-й раз. У Фенербахче лишь 19 титулов.

Ранее также Порту стал обладателем Кубка Португалии.

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