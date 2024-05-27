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2 игрока из чемпионата страны-террористки: Очередная сборная объявила заявку на Чемпионат Европы

Албания взяла в предварительный список 27 игроков.
Вчера, 20:32
Getty Images
Getty Images

Сборная Албании объявила заявку на Чемпионат Европы на полях Германии.

В предварительный состав из 27 футболистов, в частности, вошло 2 игрока из чемпионата РФ, а именно Марио Митай и Мирлинд Даку. Также поехать на турнир может экс-игрок Ворсклы Таулянт Сефери.

Вратари: Томас Стракоша (Брентфор"), Этрит Бериша (Эмполи), Эльхан Кастрати (Читтаделла), Симон Симони (Айнтрахт).

Защитники: Марио Митай (Локомотив), Эльсеид Хюсай (Лацио), Берат Гимшити (Аталанта), Энеа Михай (Фамаликан), Иван Бальиу (Райо Вальекано), Ардиан Исмайли (Эмполи), Мараш Кумбула (Сассуоло), Насер Алии (Волунтари), Арлинд Аети (ЧФР).

Полузащитники: Недим Байрами (Сассуоло), Кязим Лячи (Спарта Прага), Кристьян Аслани (Интер", Ульбер Рамадани, Медон Бериша (оба - Лечче), Клаус Гьясуля (Дармштадт), Амир Абраши (Грасхоппер), Эрнест Мучи (Бешикташ).

Нападающие: Ясир Асани (Кванчжу), Армандо Броя (Челси), Рей Манай (Сивасспор), Мирлинд Даку (Рубин), Арбер Ходжа (Динамо Загреб), Таулянт Сефери (Бани Яс).

В окончательную заявку не войдет, по меньшей мере, один футболист, поскольку максимум на ЧЕ можно вызвать 26 игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: албания Чемпионат Европы-2024

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