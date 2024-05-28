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Де Дзерби может возглавить клуб-сенсацию Серии А

В свою очередь итальянец мечтает об английском топ-клубе.
Сегодня, 09:51
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Болонья заинтересована в приглашении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Спортивному директору клуба Джованни Сартори нравится 44-летний итальянский специалист еще со времен его работы в Фодже.

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При этом сам Де Дзерби мечтает о Манчестер Юнайтед и приоритетом для него является АПЛ.

В следующем сезоне Болонья, которая будет играть в Лиге чемпионов, останется без нынешнего наставника Тиаго Мотты, который находится в шаге от подписания контракта с Ювентусом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья манчестер юнайтед Роберто де Дзерби

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