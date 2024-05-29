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Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке

Хуммельс смирился с решением главного тренера.
Сегодня, 11:21
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Защитник Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс высказался о непопадании в заявку сборной Германии на Евро-2024.

"Я могу понять, что с марта состав сыгрался. Лично для меня это обидно, потому что в настоящее время я вхожу в пятерку лучших защитников Германии. Если бы в марте я провел такой отрезок, как сейчас, то мог бы попасть в сборную и тогда, и на Евро.

Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке и быть пятым вариантом на позицию центрального защитника. Он знал о моем отношении. Я хотел, чтобы он это знал".

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"Но если я правильно его понял, его беспокоили и другие вещи, помимо принятия роли запасного. Насколько я понял, речь шла скорее о вещах, связанных с возрастом, физическим состоянием", – сказал Хуммельс в интервью Bild.

В уже минувшем сезоне Бундеслиги на счету 35-летнего немца три гола в 25 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс

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