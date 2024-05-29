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Защитник юношеской сборной Украины подписал контракт с клубом Бундеслиги

Иван Ермачков пополнил состав Вердера.
Вчера, 19:40
Иван Ермачков / Legioners.ua
Иван Ермачков / Legioners.ua

Защитник сборной Украины U-19 Иван Ермачков продолжит карьеру в немецком Вердере.

18-летний украинский футболист подписал с бременским клубом контракт на два года. Также соглашение предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Украинский защитник будет выступать за вторую команда Вердера U-23 с возможностью тренироваться с основой.

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В Украине Ермачков играл за Диназ и Колос. После начала полномасштабной войны россии против Украины игрок переехал в Германию, где выступал за юношескую команду Вупперталя.

В нынешнем сезоне защитник провел за немецкую команду 20 матчей, в которых забил два гола. Также на его счету три поединка и один забитый мяч в составе сборной Украины U-19.

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