Компани определил первую трансферную цель во главе Баварии

Венсан хочет подписать не очень известного широкой публике игрока.

Новый главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани определился с первым возможным трансфером в новой команде.

Как сообщает издание TalkSport, бельгиец является ценителем таланта Адама Уортона из Кристал Пэлас. Потенциальные детали перехода пока неизвестны.

Читай также: Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров

Осложнять сделку может то, что сам Уортон перешел к "орлам"лишь зимой прошлого года из Блэкберна за 21 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что опорный полузащитник своей игрой во второй половине сезона заслужил попадание в предварительную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!