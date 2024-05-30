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Компани определил первую трансферную цель во главе Баварии

Венсан хочет подписать не очень известного широкой публике игрока.
Вчера, 11:27
Адам Вортон / Getty Images
Адам Вортон / Getty Images

Новый главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани определился с первым возможным трансфером в новой команде.

Как сообщает издание TalkSport, бельгиец является ценителем таланта Адама Уортона из Кристал Пэлас. Потенциальные детали перехода пока неизвестны.

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Осложнять сделку может то, что сам Уортон перешел к "орлам"лишь зимой прошлого года из Блэкберна за 21 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что опорный полузащитник своей игрой во второй половине сезона заслужил попадание в предварительную заявку сборной Англии на Евро-2024.

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