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Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров

Мюнхенцы готовы подписать Уильямса.
Сегодня, 11:21
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Вингер Атлетика Нико Уильямс может продолжить карьеру в Баварии. Об этом сообщает Relevo.

Мюнхенский клуб уже несколько недель наблюдает за игрой испанского футболиста, опция выкупа которого составляет около 60 млн евро. Также рассматривается вариант с переходом хавбека РБ Лейпцига Дани Ольмо.

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Напомним, контракт Уильямса с Атлетиком рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего испанца 5 голов и 11 ассистов в 31 матче Ла Лиги.

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