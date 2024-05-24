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Компани определился с первым трансфером в Баварии

Бельгиец нацелился на подписание игрока из нидерландского дивизиона.
Сегодня, 12:47
Йохан Бакайоко / Getty Images
Йохан Бакайоко / Getty Images

Вингер ПСВ Йохан Бакайоко может перейти в Баварию, если клуб возглавит тренер Бернли Венсан Компани. Об этом сообщает издание ED.

Бельгийский специалист давно проявляет интерес к игроку, пытаясь подписать его в прошлом году, но тогда ПСВ отклонил предложение, а сам Бакайоко не захотел переходить.

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Этим летом ПСВ планирует запросить за 21-летнего футболиста 50 миллионов евро. В его услугах также заинтересован Ливерпуль.

В текущем сезоне на счету 21-летнего бельгийца 12 голов и 9 ассистов в 33 матчах Эредивизии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСВ Венсан Компани

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