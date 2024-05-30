iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цель ряда клубов АПЛ остался на посту тренера новичка высшего дивизиона

Киран МакКенна подписал новый контракт с Ипсвич Таун.
Вчера, 19:14
Киран МакКенна / Getty Images
Киран МакКенна / Getty Images

Руководство Ипсвич Таун договорилось о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером команды Кираном МакКенной.

38-летний специалист, интерес к которому ранее приписывали Манчестер Юнайтед, Челси и Брайтону, подписал новый долгосрочный контракт с нынешними работодателями.

Читай также: Судьба тен Хага решится во время обзора сезона руководством Манчестер Юнайтед

Как сообщает официальный сайт "трактористов", обновленный трудовой договор с тренером рассчитан до лета 2028 года.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что подписал новый контракт с клубом. Мы вместе добились невероятных успехов в течение последних двух сезонов, и я очень рад, что имею возможность и ответственность возглавлять этот фантастический клуб в его первый за 22 года сезон в Премьер-лиге.

Я рад, что связываю свое будущее с клубом для следующего шага вместе с Ипсвич Таун. С нетерпением жду того, что нас ждет впереди, поскольку мы продолжаем этот путь вместе", - заявил МакКенна.

Напомним, что МакКенна возглавляет Ипсвич с декабря 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством поднялась из Лиги 1 во второй дивизион, а по итогам минувшей кампании заняла второе место в Чемпионшипе, завоевав прямую путевку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон стал последним новичком АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Киран МакКенна Ипсвич

Статьи по теме

Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема
"Моя мечта": Судаков рассказал, в каком чемпионате хотел бы выступать "Моя мечта": Судаков рассказал, в каком чемпионате хотел бы выступать
Ред Булл приобрел часть акций экс-клуба АПЛ, став его титульным спонсором Ред Булл приобрел часть акций экс-клуба АПЛ, став его титульным спонсором
Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема
Европа00:30
Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем
Вчера, 23:57
Европа23:57
Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании
Европа23:37
Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1
Другие страны23:20
Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024
Бокс23:05
"Он слышал очень много голосов": Экс-чемпион посоветовал, что изменить Фьюри к реваншу с Усиком
Лига Чемпионов22:54
"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина
Евро-202422:33
Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины
Европа22:05
Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
Лига Чемпионов21:46
Лунин поставил точку в вопросе своего участия в финале Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK