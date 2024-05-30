Цель ряда клубов АПЛ остался на посту тренера новичка высшего дивизиона

Руководство Ипсвич Таун договорилось о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером команды Кираном МакКенной.

38-летний специалист, интерес к которому ранее приписывали Манчестер Юнайтед, Челси и Брайтону, подписал новый долгосрочный контракт с нынешними работодателями.

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Как сообщает официальный сайт "трактористов", обновленный трудовой договор с тренером рассчитан до лета 2028 года.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что подписал новый контракт с клубом. Мы вместе добились невероятных успехов в течение последних двух сезонов, и я очень рад, что имею возможность и ответственность возглавлять этот фантастический клуб в его первый за 22 года сезон в Премьер-лиге.

Я рад, что связываю свое будущее с клубом для следующего шага вместе с Ипсвич Таун. С нетерпением жду того, что нас ждет впереди, поскольку мы продолжаем этот путь вместе", - заявил МакКенна.

We are delighted to announce that Manager Kieran McKenna has signed a new long-term contract at Portman Road. — I(P)SWICH TOWN (@IpswichTown) May 30, 2024

Напомним, что МакКенна возглавляет Ипсвич с декабря 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством поднялась из Лиги 1 во второй дивизион, а по итогам минувшей кампании заняла второе место в Чемпионшипе, завоевав прямую путевку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон стал последним новичком АПЛ.

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