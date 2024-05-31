Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема

Кристал Пэлас разработал план на летнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "орлы" ведут переговоры с Сандерлендом относительно приобретения Джоба Беллингема.

По информации источника, младший брат Джуда Беллингема является главной трансферной целью Оливера Гласнера, который хочет, чтобы игрок присоединился к его составу.

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Но Кристал Пэлас - не единственный клуб, заинтересованный в 18-летнем полузащитнике. На футболиста также претендует Брентфорд.

Джоб Беллингем лишь год назад присоединился к Сандерленду, перейдя из Бирмингема за 1,75 миллиона евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 47 матчах "черных котов" во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

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