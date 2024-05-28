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"Для меня очень особенная игра": Беллингем высказался о предстоящем финале ЛЧ против Боруссии

Джуд отметил, что Реал - символ Лиги чемпионов.
Вчера, 20:45
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем поделился мыслями о матче против своей бывшей команды Боруссии Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

По словам английского футболиста, этот поединок будет для него особенным.

"Для меня это будет очень особенная игра, но мы должны попытаться отбросить эмоции в сторону. Для меня это был замечательный дебютный сезон, все приняли меня очень хорошо.

Важно, чтобы мы были на высоте. Другим командам трудно, когда мы играем на таком уровне. Наш персонал анализирует все, чтобы мы могли победить, я уверен в них на 100%.

Играть такие матчи - причина, почему я здесь. Я всегда мечтал играть за эту команду и забивать голы. Эта команда символизирует Лигу чемпионов, это то, чего они всегда хотят. Я хочу сделать немного истории с этой командой", - заявил Беллингем.

Напомним, ранее наставник Боруссии Эдин Терзич назвал Реал "абсолютным финальным боссом" Лиги чемпионов.
 

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