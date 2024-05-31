Трубин оценил прогресс Лунина в нынешнем сезоне

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин высказался об игре своего коллеги по цеху Андрея Лунина.

"Прогресс Лунина – это топ. Он молодец. Я иногда слежу за матчами Реала. Особенно в Лиге чемпионов он молодец. И этот пенальти по центру… остаться в центре — это такое решение, которое не всегда в голове. Лунин выдержал это давление и показывает, что он классный вратарь".

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"Конкуренция между нами перед Евро продолжается. Это выбор главного тренера, который я очень уважаю. Я буду тренироваться и показывать свои качества", – сказал Трубин в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Лунина 31 матч во всей турнирах за Реал, 12 из которых он завершил на "ноль".

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