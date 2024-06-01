Деку хочет включить необычный пункт в контракты некоторых игроков

Спортивный директор Барселоны Деку хочет включать в новые контракты игроков необычный пункт, пишет Barça Universal.

Португальский функционер хочет ввести новый пункт, который касается регистрации игроков, с которой клуб имеет большие проблемы в последнее время.

Новый пункт будет гласить, что Барселона имеет право разорвать контракт с игроком без каких-либо последствий, если не сможет зарегистрировать его до 12 августа.

Такой контракт уже был предложен Сержи Роберто, из-за чего защитник теперь сомневается, что хочет его подписывать.

Ранее также сообщалось, что Барселона не может зарегистрировать даже нового тренера.

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