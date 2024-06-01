Барселона может купить хавбека Эвертона по сниженной цене

Амаду Онана все еще может переехать в Испанию.

Барселона не оставляет надежды подписать хавбека Эвертона Амаду Онана, пишет Diario Sport.

Ранее каталонцы уже связывались с "ирисками", но клуб запросил 60 млн евро, и Барселона вышла из переговоров.

Теперь же Эвертону нужно продавать игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП, и хоть клуб не хочет продавать своих звезд задешево, время поджимает.

Флик уже пообщался с Деку и согласился, что бельгиец отлично впишется в команду. Также представители Барселоны заверили агентов хавбека, что клуб еще борется за его подписание.

Каталонцы рассчяитывают закрыть сделка за приблизительно 40 млн евро, но для этого и самой Барселоне нужны продажи.

Ранее также сообщалось, что Деку придумал пункт для новых контрактов с игроками.

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