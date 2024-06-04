Шапаренко - о ничьей с Германией: Мы реализовали план тренера на поле

В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге прошел товарищеский матч сборных Германии и Украины, который завершился нулевой ничьей.

После финального свистка полузащитник "желто-синих" Николай Шапаренко прокомментировал встречу с хозяевами будущего чемпионата Европы.

"Очень тяжелая игра, соперник сильный, индивидуально сильные игроки. Играли в пять защитников, чтобы не давать им пространства", - сказал Шапаренко.

"Мы хорошо контратаковали, вингеры хорошо выбегали, создавали моменты, но не хватило реализации. Но у нас есть время подготовиться к Евро. Думаю, все будет хорошо"

"Мы реализовали план тренерского штаба на поле, хорошо перемещались, компактно играли. У нас впереди две игры, мы набираем кондиции и нужно каждый день работать, чтобы подойти к Евро в хорошем состоянии. Я себя лично хорошо чувствую и хочу сыграть на Евро".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех товарищеских матчей команд-участниц чемпионата Европы-2024.

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