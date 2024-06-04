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Тренер сборной Германии оценил ничью у матче против Украины

Нагельсманн дал оценку игре нашей национальной команды.
Сегодня, 07:53
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался после матча против Украины (0:0).

"Конечно, все хотят побеждать, но для меня главное – иметь команду. Я хочу видеть это на футбольном поле. В официальных матчах я ожидаю большего от команды, чтобы они умнее работали на поле.

Но и в этом матче вы видели хороший футбол, первые 20 минут были очень хорошими. Мы демонстрировали хороший прессинг.

У Украины есть очень хорошие игроки, но они начали создавать свои моменты только в конце первого тайма.

Если бы мы смогли забить первый гол, то, вероятнее всего, смогли бы забить второй и третий. Во втором тайме мы еще больше давили на ворота Украины, 15-20 минут они не могли выйти из своей штрафной".

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"Вратарь соперника провел очень хорошую работу. Мы нанесли 27 ударов, но не хватило реализации. Мы очень хорошо комбинировали, но не хватало завершающего касания, последнего сантиметра.

Мне понравилось, что ребята отдались целиком, играли страстно. Ожидаю, что на Евро мы будем реализовывать свои моменты.

То, что мы не забили – это не только удача, но и хорошая игра украинской сборной в обороне. Они бросались под мяч в последний момент. Реализация была плохой, но главное, что мы создавали моменты", – приводит слова Нагельсманна УАФ.

Напомним, следующий матч сборная Германии проведет против Греции. Игра состоится 7 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Юлиан Нагельсманн

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