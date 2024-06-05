Финалист Лиги конференций получил нового тренера

Бывший наставник Монцы Раффаэле Палладино назначен на пост главного тренера Фиорентины.

Об этом сообщает официальный сайт "Виолы".

40-летний итальянский специалист подписал с флорентийским клубом контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Палладино работал с примаверой Монцы, а в сентябре 2022 года возглавил первую команду клуба. Под его руководством "бьянкоросси" завершили минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.

Во главе Фиорентины Палладино сменил Винченцо Итальяно. В прошлом сезоне флорентийская команда финишировала восьмой в Серии А и дошла до финала Лиги конференций, где уступила Олимпиакосу 0:1.

Ранее сообщалось, что Фиорентина - первая команда за десять лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд.

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