Финалист Лиги конференций получил нового тренера
Бывший наставник Монцы Раффаэле Палладино назначен на пост главного тренера Фиорентины.
Об этом сообщает официальный сайт "Виолы".
Benvenuto, Raffaele Palladino. ⚜️ pic.twitter.com/IbPzkuNcg0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 4, 2024
40-летний итальянский специалист подписал с флорентийским клубом контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.
Benvenuto Mister💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/u6q4P2bEl9— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 4, 2024
Палладино работал с примаверой Монцы, а в сентябре 2022 года возглавил первую команду клуба. Под его руководством "бьянкоросси" завершили минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.
Во главе Фиорентины Палладино сменил Винченцо Итальяно. В прошлом сезоне флорентийская команда финишировала восьмой в Серии А и дошла до финала Лиги конференций, где уступила Олимпиакосу 0:1.
Ранее сообщалось, что Фиорентина - первая команда за десять лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд.
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