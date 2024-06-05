iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико готов продать одного из своих форвардов, чтобы подписать Довбика

На своего нападающего «матрасники» установили ценник, который позволит активировать сумму выкупа в контракте Артема.
Сегодня, 21:14
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Мадридский Атлетико разработал план для подписания Артема Довбыка из Жироны.

Как сообщает издание Relevo, «матрасники» готовы ради приобретения украинца попрощаться с Саму Омородионом, который провел великолепный сезон в аренде в Депортиво Алавесе.

Читай также: Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги

На испанца установили ценник в размере 40 млн евро, который равен клаусуле в контракте Довбыка. Если Саму удастся продать, то деньги с его трансфера будут немедленно направлены на приобретение Артема Довбыка.

Также столичный гранд хочет заполучить в свой состав Хулиана Альвареса, но подписание игрока Ман Сити возможно лишь в качестве аренды без права выкупа поскольку коллектив Диего Симеоне не будет тратить на аргентинца 100 миллионов евро, которые хотят получить «горожане».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико артем довбик

Статьи по теме

Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком
Два украинца и игроки из Серии А: Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи Два украинца и игроки из Серии А: Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи
Довбик вошел в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному статистическому показателю Довбик вошел в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному статистическому показателю
Мичел: Савио и Довбик - игроки, благодаря которым команда очень выросла Мичел: Савио и Довбик - игроки, благодаря которым команда очень выросла
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема
просмотров

Последние новости

Европа22:55
"Приведи голову в порядке": легенда Челси раскритиковал Мудрика
Евро-202422:41
Италия благодаря дублю вундеркинда Милана стала чемпионом Европы до 17 лет
Евро-202422:32
Подготовка к Евро-2024: Словакия разгромила Сан-Марино, Дания одолела Швецию
Украина22:17
Супряга и Бенито перейдут в Днепр-1 - СМИ
Украина22:08
Динамо подписало полузащитника сборной Украины
Евро-202421:57
Соперник Украины на Евро-2024 разгромил Сан-Марино
Теннис21:43
Костюк прошла в полуфинала парного разряда Ролан Гаррос после отказа дуэта из страны-террористки
Теннис21:33
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда, Киченок вылетела
Украина21:28
Победитель Первой лиги Украины объявил об отставки главного тренера команды
Лига Чемпионов21:15
Рюдигер засветился с часами, которые стоят в 30 раз дороже трофея Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK