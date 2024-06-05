Атлетико готов продать одного из своих форвардов, чтобы подписать Довбика

На своего нападающего «матрасники» установили ценник, который позволит активировать сумму выкупа в контракте Артема.

Мадридский Атлетико разработал план для подписания Артема Довбыка из Жироны.

Как сообщает издание Relevo, «матрасники» готовы ради приобретения украинца попрощаться с Саму Омородионом, который провел великолепный сезон в аренде в Депортиво Алавесе.

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На испанца установили ценник в размере 40 млн евро, который равен клаусуле в контракте Довбыка. Если Саму удастся продать, то деньги с его трансфера будут немедленно направлены на приобретение Артема Довбыка.

Также столичный гранд хочет заполучить в свой состав Хулиана Альвареса, но подписание игрока Ман Сити возможно лишь в качестве аренды без права выкупа поскольку коллектив Диего Симеоне не будет тратить на аргентинца 100 миллионов евро, которые хотят получить «горожане».

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